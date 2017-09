TGS2017: Trailer zur Final Fantasy-Angel-Simulation Monster of the Deep veröffentlicht

PS4

Auf der zurzeit stattfindenden Tokyo Game Show 2017 hat Square Enix einen Trailer zu Monster of the Deep - Final Fantasy 15 veröffentlicht, eine Angelsimulation im Universum von Final Fanatasy 15 (zum Test, Note: 8.5) für die Playstation 4 mit VR-Set.

In dem Spiel zieht ihr mit Noctis und seiner Clique aus Final Fanatasy 15 hinaus, auf eine Angel-Expedition in Eos. Dabei habt ihr mehrere Möglichkeiten des Spielens: Im Story-Modus müsst ihr in einem "aufregenden und actiongeladenen" Showdown den Kampf mit den Monstern aus der Tiefen aufnehmen, während ihr im Free-Fishing-Modus die Sache langsam und entspannt angehen könnt. Auch regelmäßige Online-Angelwettkämpfe sollen später mit der Community veranstaltet werden. Die fischbaren Kreaturen sind vielfältig und nicht alle der Realität nachempfunden. So gibt es auch Boss-Fische, die euch bis auf das Ufer nachstellen können.

Das Spiel bietet euch zusätzliche Gegenstände zur Professionalisierung eurer Ausrüstung zum Kauf an. Welche Auswirkung diese Gegenstände auf den Erfolg eures Angelausflugs haben und ob ihr euch diese zusätzliche Ausstattung auch erspielen könnt ist derzeit nicht bekannt. Monster of the Deep - Final Fantasy 15 soll weltweit am 21. November veröffentlicht werden.