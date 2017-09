TGS2017: Video zu Earth Defense Force 5 // Japan-Release im Dezember

PS4 PSVita

D3 Publisher hat im Rahmen der derzeit laufenden Tokyo Game Show 2017 ein weiteres Video zum kommenden Earth Defense Force 5 veröffentlicht. Für den Titel wurde erst vor kurzem auf der Sony-PK zur TGS 2017 am letzten Dienstag mit einem Teaser-Trailer das offizielle Release-Datum für Japan bekanntgegeben. Nun gibt es vom Publisher weiteren Nachschlag in Form bewegter Bilder.

Der neue und recht umfangreiche Clip zeigt während der viereinhalbminütigen Laufzeit eine Auswahl spektakulärer Kampfszenen aus dem Third-Person-Shooter, in dem sich auch diesmal alles um die Verteidigung der Erde vor Invasoren dreht. Erstmalig in der Earth Defense Force-Serie, werdet ihr es in EDF 5 auch mit humanoiden Widersachern zu tun bekommen. Im 4-Spieler-Koop-Modus, der auch über vier wählbare Soldaten-Klassen verfügt, könnt ihr entweder online oder offline (über Splitscreen) zusammen gegen die feindlichen Aggressoren kämpfen.

Earth Defense Force 5, hinter dem das Entwicklerstudio Sandlot steht, erscheint in Japan am 7. Dezember für Playstation 4 und PSVita. Mit einer Veröffentlichung in westliche Gefilde ist zu rechnen.