TGS2017: Gameplay-Video zum DLC "Not a Hero" für Resident Evil 7 veröffentlicht

PC XOne PS4

Capcom hat auf der Tokyo Game Show 2017 ein erstes Gameplay-Video zum kostenlosen DLC Not a Hero für sein Survival-Horrorspiel Resident Evil 7 biohazard (zu Test+ mit Video, Note: 9.0) veröffentlicht. Der DLC sollte ursprünglich bereits im Frühjahr veröffentlicht werden, wurde aus Qualitätsgründen jedoch auf den 12. Dezember verschoben.

Die Story-Erweiterung "Not a Hero" spielt in der Zeit nach den Ereignissen des Hauptspiels. So werdet ihr ihn auch nicht als Ethan, den Protagonisten aus Resident Evil 7 biohazard, sondern in der Rolle von Chris Redfield bestreiten. Anders als Ethan besitzt Chris überlegene Kampffähigkeiten und ein umfangreiches Arsenal an Waffen.