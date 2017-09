TGS2017: Trailer zur Monster-Action City Shrouded in Shadow veröffentlicht [Upd.]

PS4

Update:

Mittlerweile wurde auch ein offizielles Gameplay-Video mit Szenen aus City Shrouded in Shadow veröffentlicht.

Ursprüngliche News:

Bandai Namco hat einen Trailer zur kommenden Survival-Action City Shrouded in Shadow veröffentlicht. In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines schwachen Zivilisten, der sich unvermittelt in einem Überfall gigantischer Monster auf seine Stadt wiederfindet. Euer Ziel im Spiel ist simpel gehalten: überlebt! City Shrouded in Shadow nutzt auch die Lizenzen einer ganze Reihe, mehr oder weniger bekannter, Filmmonster- und Helden-Franchises wie zum Beispiel Godzilla, Gamera, Evangelion, Ultraman oder auch Patlabor.

Umgesetzt wird das Science-Fiction-Adventure von den Entwicklern des Studios Granzella. Granzella ist für die, hierzulande eher weniger prominente, Disaster Report-Reihe bekannt. City Shrouded in Shadow soll am 19. Oktober in Japan exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht werden. Ob und wann der Titel in unsere westlichen Gefilde kommt ist nicht bekannt. Mehr Informationen rund um die diesjährige TGS findet ihr auf unserer Eventseite zur Tokyo Game Show 2017.