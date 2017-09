TGS2017: Kurzer Story-Trailer zu Yakuza Kiwami 2 veröffentlicht [Upd.]

PS4

Update:

Mittlerweile gibt es auch zwei offizielle Gameplay-Videos zu Yakuza Kiwami 2. Während sich das erste Video generell mit den Spielinhalten beschäftigt, so wurde das zweite um die Bezeichnung "New Clan Creator" erweitert.

Ursprüngliche News:

Sega hat auf der Tokyo Game Show 2017 einen kurzen Story-Trailer zu Yakuza Kiwami 2 veröffentlicht. Das Open-World-Adventure ist ein Remake des bereits 2008 erschienenen und Playstation 2-exklusiven Yakuza 2. Ergänzt wird die Geschichte des Remakes um ein “Truth of Majima Goro” genanntes Szenario, in dem ihr eben diesen Charakter, mit seinem sehr zwiespältigen Verhältnis zu Kazuma Kiryu, spielen könnt. Doch das soll nur eine von vielen Erweiterungen der originalen Storyline sein.

Für die Umsetzung wird die Dragon Engine eingesetzt, die bereits bei Yakuza 6 - The Song of Life (zur Angespielt-News von Jörg Langer) zum Einsatz kommt; dieser, derzeit neuste Teil des japanischen Gangster-Epos, soll am 20. März 2018 in unseren Breitengraden erscheinen. Yakuza Kiwami 2 wird am 7. Dezember in Japan für die Playstation 4 veröffentlicht, ob und wann der Titel zu uns in den Westen kommt ist nicht bekannt. Mehr Informationen rund um die diesjährige TGS findet ihr auf unserer Eventseite zur Tokyo Game Show 2017.