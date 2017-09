TGS2017: Left Alive Ankündigungstrailer und erste Screenshots

PC PS4

Pünktlich zum Start der diesjährigen Tokyo Game Show hat Square Enix erste Screenshots sowie einen Ankündigungstrailer zu Left Alive veröffentlicht; der Survival-Shooter war erst am Dienstag auf der Sony-Pressekonferenz mit einem Teaser-Video angekündigt worden. Das Spiel nutzt das Front Mission-Universum und wird, unter anderem, von Toshifumi Nabeshima (Direktor der Armored Core-Serie), Yoji Shinkawa (Charaktere der Metal Gear-Serie) sowie Takayuki Yanase (Designer der Anime-Serien Ghost in the Shell - Arise, Mobile Suit Gundam 00 und dem JRPG Xenoblade Chronicles X, zum Test+ mit Video) entwickelt. Den Trailer findet ihr direkt unter dieser News, die Screenshots in der Galerie zum Spiel.

Left Alive soll 2018 für den PC und die Playstation 4 erscheinen.