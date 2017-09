TGS2017: Dynasty Warriors 9 angespielt, Selbstverstümmelung verhindert

PC XOne PS4

Brachial geht's zur Sache, halt wie immer: Allein gegen Hunderte, die Alliierten dienen mehr der Schlacht-Optik, als dass sie von selbst viel tun würden.

Wiesonur im Westen so heißt, in Japan aber(oder genauer: Shin Sangoku Musou 8), ist ein Mysterium, das den serienfernen Reporter bereits bei seinem Live-Getwitter von der Sony-PK sehr verwirrt hat. Dabei ist es ganz einfach: Weil Dynasty Warriors 1 ein Prügelspiel war, das mit den Folgeteilen im Nachhinein nichts gemein hatte, haben die korrekten Japaner beim zweiten veröffentlichten Spiel einfach noch mal neu zu zählen begonnen.Teil 9 aka 8 stammt wieder von Omega Force und soll Anfang 2018 in Japan und im Westen erscheinen. Während der Heimatmarkt wohl nur die PS4-Fassung erhält – zu unwichtig sind offenbar PC und Xbox One –, bekommen westliche Spieler auch auf den genannten Plattformen die Gelegenheit, den Krieg in der Zeit der Drei Königreiche nachzuspielen und das mittelalterliche China zu dominieren.Dynasty Warriors 9 setzt auf stark actionlastige Kämpfe mit leichtem Taktik-Einschlag, zudem gibt’s eine strategische Komponente: Auf der Weltkarte, die mal kurz ganz China zeigt (angeblich auf Grundlage von Satellitenbildern), tobt überall Krieg. Euer Einfluss wird mit blauen Kreisen gezeigt, der feindliche mit roten. Gelbe gekreuzte Schwerter zeigen aktuell laufende Schlachten an. Ihr könnt nun einerseits direkt in der Offenen Welt von A nach B laufen oder, besser, reiten – nur dauert das natürlich ewig und drei Tage, selbst für nahegelegene Schauplätze. Oder ihr nutzt die Schnellreise. Die ist über die (zoomende) Weltkarte zugänglich, sobald ihr einen Schauplatz freigeschaltet habt.Acht Helden stehen zu Beginn zur Wahl, sie haben alle unterschiedliche Kampffähigkeiten und -Stile. Außerdem starten sie an verschiedenen Stellen Chinas. Wir wählten den achten (und seinem Aussehen nach ältesten), vor allem, weil er den höchsten Verteidigungswert hat. Von was wir nichts geahnt hatten, war seine unkonventionelle Waffe: ein „indisches Lasso“. Das ist anscheinend eine Art Schärpe, die an einem Ende beschwert ist, wie ein Gürtel, der zu einem Drittel aus Metall besteht. Dieses Lasso schwingen wir wild um uns und lassen es auf die bemitleidenswerten Gegner knallen. Wie KOEI-PR-Mann Nathan Mills uns sagt, ist es die Waffe eines Experten. Es ist damit wohl sehr leicht, sich selbst zu treffen und zu verstümmeln oder zu töten…Womit wir bei den Kämpfen wären, für die Dynasty Warriors ja steht: Wilde Kombo-Attacken zu Fuß und zu Pferde, mit denen wir die Feinde gleich regimentsweise abräumen. Beispielsweise lösen wir mit X und R2 einen Dash aus, wenn wir uns in der Luft befinden, oder mit X einen Wall Jump, wenn wir in Nähe einer Mauer sind. Letztere können wir auch erklimmen, indem wir die Waffe wegstecken und dann schnell einen Haken hochschießen.Stärkere Gegner haben jetzt zwei Lebensbalken, was sie im Getümmel leichter erkennbar macht. Wie gehabt, seht ihr außerdem den Level von Gegnern. Eure Verbündeten folgen euch automatisch und halten Stellungen, die ihr erobert habt. Neu ist, dass wir auf Button-Druck hin aus einem Kreismenü (während das Spiel verlangsamt wird) eine von vier Attacken auswählen können – so lassen sich Kombos gezielter auslösen.Die Story soll sich an den Spieler anpassen statt umgekehrt, ihr könnt jederzeit (fast) überall hin, wobei sich das Geschehen auf der Weltkarte entlang von „Straßenverbindungen“ entwickelt, ihr also strategische Knotenpunkte erobern müsst, um mehr Gebiet erreichen zu können.Die Probemission auf der TGS 2017 bestand darin, eine Festung zu erobern. Nach einigen Scharmützeln auf offenem Feld führten wir unsere Mannen zu besagter Festung, wo weitere Kräfte von uns und von den Gegnern bereits auf uns warteten. Ein Belagerungsturm ruckelte heran, eine gepanzerte Ramme machte sich am Tor zu schaffen. Um das Ganze zu beschleunigen, erklommen wir per Haken die Festungsmauer und kämpften uns von innen zum Tor vor. Sobald wir dort alle Gegner beseitigt hatten, öffnete sich selbiges, und unsere Soldaten strömten ins Innere. Dann galt es nur noch, dort aufzuräumen und den Kommandanten zu töten. Das gelang dem GG-Reporter mit links (um ehrlich zu sein: er bemerkte erst, dass er den Boss getötet hatte, als die Siegmeldung kam).Der hastige Ritt zum 1.500 Meter entfernten nächsten Brennpunkt scheiterte dann am Zeitlimit der Demo. Immerhin blieb Zeit genug, Schatz- und Ressourcen-Symbole auf der Minikarte zu entdecken: Die Open World soll mit einigem Tand gefüllt sein und auch mit wilden Tieren wie Pandabären oder Tigern. Solche mehr oder weniger gefährlichen Tiere sollen auch für eigene Zwecke nutzbar sein – wenn man nicht von ihnen gefressen wird. Was uns nun bei einem Pandabären etwas unwahrscheinlich zu sein scheint, wenn uns nicht vorher jemand auf den Boden fesselt und mit Eukalyptussträuchern umwickelt.Dynasty Warriors 9 dürfte Fans dieses Spielprinzips sehr gut gefallen, auch wenn uns kleinere Ungereimtheiten wie die meist komplett synchron animierten (etwa beim Wegfliegen nach unseren Spezialattacken) Gegnerfiguren aufgefallen sind. Der Eindruck, bestimmender Teil einer riesigen Schlacht zu sein, hat aber wieder mal wunderbar funktioniert.