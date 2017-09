Frostpunk: Steampunk-Aufbauspiel der This-War-of-Mine-Macher erst 2018

PC

Der im polnischen Warschau beheimatete Entwickler 11 bit Studios (This War of Mine - Testnote: 7.5, Beat Cop) muss sein kommendes Spiel Frostpunk auf das nächste Jahr verschieben. Wie die Macher in ihrem Statement erklärten, plane man den Titel zeitgleich in verschiedenen Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Polnisch) auf den Markt zu bringen. Neben einer digitalen Version ist zudem eine Retail-Fassung, sowie eine Art limitierte „Collector’s Edition“ für die Sammlernaturen geplant. Dies alles brauche einfach mehr Zeit, weshalb das Spiel nun erst Anfang des kommenden Jahres erscheinen werde, so die Macher.

Bei Frostpunk handelt es sich um ein Aufbauspiel in einem Steampunk-Universum. Ihr leitet eine dampfbetriebene Stadt, die in einer postapokalyptischen Eiszeit die letzte Bastion der Menschheit darstellt. Das Spiel wirft Fragen über Moral in einer sterbenden Gesellschaft auf und thematisiert, wozu die Menschen fähig sind, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. Als Spieler müsst ihr unter andrem das Wohl der Überlebenden sicherstellen, die knapp bemessenen Ressourcen verwalten und moralisch schwierige und ehrgeizige Entscheidungen treffen, die zum Wachstum der Stadt beitragen. Darüber hinaus gilt es die vereiste Außenwelt zu erforschen, um deren Geschichte zu verstehen und ein besseres Gefühl über ihren aktuellen Zustand zu bekommen.

Bisher wurde Frostpunk nur für den PC angekündigt. Die Entwickler haben aber bereits eine Umsetzung für die Konsolen angedeutet, die bisher allerdings nicht offiziell bestätigt wurde.