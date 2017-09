Biomutant: Entwickler über die Spielzeit und verschiedene Enden

PC XOne PS4

Stefan Ljungqvist, Mitgründer und Leiter des schwedischen Indie-Studios Experiment 101, hat in einem Interview mit Dual Shockers über das kommende Open-World-Action-RPG Biomutant (im gamescom-Bericht) gesprochen. Dabei ging er auch auf die Spielzeit ein und verriet, wie lange euch der Titel beschäftigen wird. Die frage sei laut Ljungqvist nicht leicht zu beantworten, da es sich um ein Open-World-Spiel mit vielen Möglichkeiten für Erkundung und Entdeckung handelt, wozu die Macher die Spieler auch klar ermuntern. Wer aber direkt durch die Handlung rauscht und nur alle Story-relevanten Dinge erledigt, kann das Spielende in zehn Stunden erreichen.

Auch zum Wiederspielwert des Titels hat sich Ljungqvist geäußert und gab an, dass die Spieler je nach Spielweise verschiedene Enden erwarten können. So hänge der Ausgang der Geschichte unter anderem davon ab, ob ihr den gigantischen Baum, der sich in der Mitte der Spielwelt befindet, heilt oder nicht. Um das gute Ende zu erreichen, müsst ihr euch um den Baum kümmern und die spirituelle Wesen, genannt Nono finden, die sich überall in der Spielwelt im glitzernden Gras verstecken. Auch müsst ihr euch um die riesigen Kreaturen kümmern, die das Geäst des Baums essen. Lässt ihr den Baum vergehen, gibt es am Schluss das düstere Ende.

Die beiden Enden verändern sich darüber hinaus, je nachdem, welchem der vielen Stämme gegenüber ihr loyal seid, die in der Welt um die Vorherrschaft kämpfen. Das Ganze wird dann durch eine Art Yin-Yang-Moral-System ausgewertet. Eure Entscheidung, ob ihr euch für ein Yin- oder ein Yang-Stamm entscheidet, legt fest, welche Art vom Ende ihr zu Gesicht bekommt und wie ihr am Ende über die Welt herrscht. Ljungqvist vergleicht Yin mit den Sith aus Star Wars, während Yang mehr in Richtung der Gefährten aus Der Herr der Ringe geht. Biomutant wird irgendwann im ersten Quartal nächsten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.