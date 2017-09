Vampyr: Dontnods düsteres Rollenspiel wird auf das Frühjahr 2018 verschoben

PC XOne PS4

Eigentlich hätte Dontnods Action-Rollenspiel Vampyr (zur Preview) rund um den blutsaugenden Arzt Jonathan Reed noch im November dieses Jahres erscheinen sollen. Doch wie Publisher Focus Home Interactive jetzt bekanntgegeben hat, wurde die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2018 verschoben.

In einem Statement schreiben die Entwickler des Spiels, dass ihnen diese Entscheidung nicht leicht gefallen wäre. Bis vor einigen Wochen seien sie überzeugt gewesen, die Veröffentlichung in dem geplanten Zeitraum einhalten zu können – doch ein technischer Fehler hätte sie letztendlich gezwungen, diesen Termin zu verschieben. Der Fehler sei zwar mittlerweile behoben, aber man habe durch dessen Beseitigung wertvolle Zeit an anderer Stelle verloren. Mit dem neuen Datum stehe nun wieder genügend Zeit für den Feinschliff und das Balancing zur Verfügung, denn bei der Qualität wolle man keine Kompromisse eingehen.