Need for Speed - Payback: PC-Systemanforderungen bekannt

PC XOne PS4

Need for Speed - Payback ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ab dem 10. November ist nach einem Jahr Serienpause Need for Speed - Payback (Preview) sowohl auf Konsole als auch auf PC verfügbar. Einen Always-On-Zwang wie beim letzten Teil wird es bekanntlich nicht geben, aber welche Hardware braucht ihr, damit das Rennspiel bei euch gut läuft? Electronic Arts hat eine Antwort auf diese Frage parat, und zwar in Form der PC-Systemanforderungen, die ihr im Folgenden einsehen könnt.

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7

Prozessor: Intel i3 6300 mit 3,8GHz/ AMD FX 8150 mit 3,6GHz

Arbeitsspeicher: 6 GB

Festplattenspeicher: 30 GB

Grafikkarte: GeForce GTX 750 Ti/ Radeon HD 7850

Empfohlene Systemkonfiguration

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel i5 4690K mit 3,5GHz/ AMD FX 8350 mit 4,0GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 30 GB

Grafikkarte: Radeon RX 480/ GeForceGTX 1060 4GB

Bleibt die Frage, ob euch das neue Need for Speed überhaupt reizt. Klar ist, dass wir euch in unserem Test darüber aufklären werden, ob der Titel sein Geld wert ist.