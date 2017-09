Playstation Store: EA-Promotion-Sale // Overwatch als Angebot der Woche

PS3 PS4

Sony hat heute in seinem Playstation Store eine neue Rabattaktion gestartet. Bei den EA-Promotion-Sales wurde eine große Anzahl an Spielen des Publishers im Preis reduziert. In den nächsten zwei Wochen erhaltet ihr so unter anderem die folgenden Titel zu einem günstigeren Preis sichern (die komplette Liste findet ihr im Playstation Blog):

Darüber hinaus sind auch eine lange Liste an Spielen verbilligt, die nur digital erhältlich sind. Bis zum 4. Oktober 2017 bekommt ihr unter anderem die folgenden Titel z einem vergünstigten Preis (auch hier findet ihr die vollständige Liste im Playstation Blog):

Victor Vran für 11,99 Euro statt 19,99 Euro

für 11,99 Euro statt 19,99 Euro Superhot und Superhot VR für 14,99 Euro statt 24,99 Euro

und für 14,99 Euro statt 24,99 Euro Everything für 7,99 Euro statt 14,99 Euro

für 7,99 Euro statt 14,99 Euro The Sexy Brutal für 11,99 Euro statt 19,99 Euro (zusätzlich 10% mit PS-Plus)

Als Angebot der Woche gibt es zudem bis zum 27.09.2017 die Game-of-the-Year-Edition von Overwatch für 34,99 Euro statt 59,99 Euro, die neben dem Hauptspiel verschiedene digitale Zusatzinhalte enthält.