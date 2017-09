Deadbeat Heroes: Indie-Brawler erscheint am 10. Oktober

PC XOne

Wie Entwickler Upstream Arcade bekannt gibt, erscheint Deadbeat Heroes, der 3D-Brawler des britischen Indie-Studios am 10. Oktober auf PC und Xbox One. Das Prügelspiel ist Teil der "Square Enix Collectives"-Reihe, im Rahmen dessen der japanische Publisher unabhängige Spielestudios bei Finanzierung und Vermarkung ihrer Werke unterstützt. Zu den bislang veröffentlichten Spielen der "Collectives"-Reihe zählen unter anderem The Turing Test (im Test: Note 8.0) oder auch der Puzzle-Plattformer Black The Fall (im Test: Note 7.5).