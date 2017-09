Tomb Raider: Erster Trailer zur Videospielverfilmung veröffentlicht

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Tomb Raider ab 17,98 € bei Amazon.de kaufen.

Warner Bros. hat kürzlich den ersten Trailer zu Tomb Raider veröffentlicht, in der Alicia Vikander die Rolle der Lara Croft übernimmt. Den zweiminütigen Trailer (Englisch), könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Zu sehen sind darin auch einige Szenen, die bisweilen frappierend an Szenen aus der Videospielvorlage von 2013 erinnern. Tomb Raider (im Test: Note 9.0) stellt, genauso wie der Kinofilm jetzt, einen Reboot der Reihe dar – in den ersten beiden Lara-Croft-Filmen hatte noch Angelina Jolie den Part der abenteuerlustigen Archäologin übernommen. Im Spielebereich erfuhr die Reihe mit der neuen Lara zuletzt eine Fortsetzung in Form von Rise of the Tomb Raider (Testz zur PS4-Version). Angeblich arbeitet Entwickler Crystal Dynamics aktuell an einer weiteren Fortsetzung.