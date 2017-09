Forza 7: Demo und Launch-Trailer erschienen, Day-One-Patch wiegt 50 GB

PC XOne

Forza Motorsport 7 ab 59,00 € bei Amazon.de kaufen.

Für das auf den 29. September terminierte Xbox-One- und Windows-10-exklusive Rennspiel Forza Motorsport 7 (zu unserer E3-Preview) haben Microsoft und Turn 10 Studios kürzlich eine Demo veröffentlicht. Diese steht sowohl auf der Konsole als auch im Win-10-Dowloadstore bereit und enthält drei Strecken mit jeweils einem vorgegebenen Fahrzeug. Auf dem Mugello Circuit könnt ihr einen Mercedes Benz Racing Truck ausprobieren, mit einem Porsche 911 GT-2 RS mit Vollgas durch Dubai heizen sowie hinter dem Lenkrad eines Nissan NISMO GT-R LM den widrigen Wetterbedingungen auf dem Nürburgring trotzen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr zudem den Launch-Trailer mit Ingame-Szenen in Auflösungen bis 1440p.

Solltet ihr zuhause noch auf eine langsame Internetverbindung zurückgreifen müssen und deshalb (oder auch aus anderen Gründen) zur Ladenfassung von Forza 7 greifen wollen, dürfte folgende Meldung für euch weniger erfreulich sein: Die 45 GB an Daten umfassende Blu-ray-Disc zu Forza Motorsport 7 für die Xbox One wird zwar die komplette Kampagne, nicht aber sämtliche Inhalte des Spiels enthalten. Einige Funktionen des Forza Driver's Cup, neue kompetitive Events und Showcase-Events sowie andere Inhalte werden erst über den Download eines 50 GB großen Patches verfügbar sein, sodass die Gesamtgröße von Forza Motorsport 7 auf der Xbox One auf 95 GB anwächst.

Wer plant, sich ab dem 7. November eine Xbox One X anzuschaffen und mit dieser Forza 7 zu spielen, benötigt außerdem einen weiteren Patch, der pünktlich zum Release der 4K-Konsole erscheinen soll. Eine genaue Größe gibt Turn 10 aktuell noch nicht an, die eigene Wortwahl ("large update") lässt jedoch wieder mehrere Dutzende Gigabyte befürchten. Immerhin: Dieser Download wird tatsächlich nur Besitzer einer Xbox One X betreffen, nicht aber Spieler auf der Xbox One oder Xbox One S.