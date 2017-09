Xbox One X: Standard-Edition jetzt vorbestellbar // Liste der "Enhanced"-Titel wächst

XOne

Im Vorfeld der Gamescom kündigte Microsoft ihre neue Xbox One X in der Scorpio Edition an und gab diese auch kurze Zeit später zur Vorbestellung frei. Schnell waren sämtliche Exemplare vergriffen, doch jetzt steht die Xbox One X auch in der Standard-Edition zur Vorbestellung bereit. Die Konsole selbst ist mit einer internen Festplatte mit 1 TB ausgestattet, zusätzlich befindet sich ein Controller in der Verpackung. Wie bekannt werden 499 Euro fällig, unter anderem bei Amazon.de (GG-Partnerlink) oder direkt im Microsoft Store.

Die Xbox One X erscheint am 7. November dieses Jahres. Microsoft wirbt damit, dass es sich um die bisher leistungsstärkste Konsole handelt und sie auch mit 4K-Auflösungen zurechtkommt. Bereits im letzten Monat veröffentlichte Microsoft daher eine Liste mit mehr als 100 Spielen, die an die Xbox One X angepasst werden. Diese Liste wurde nun um weitere Spiele ergänzt und ist damit auf über 130 Titel angewachsen. Ihr findet die Liste direkt bei Microsoft.