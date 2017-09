Nintendo: Reggie Fils-Aime über Herausforderungen und Pläne für 2018

Switch

Reggie Fils-Aime, Präsident und Chief Operating Officer bei Nintendo of America, hat im Rahmen des „Variety's Entertainment und Technology“-Gipfels über die Herausforderungen und Pläne des Unternehmens für das kommende Jahre gesprochen. Wie er verriet, wird natürlich auch 2018 vor allem die Nintendo Switch im Vordergrund stehen. Hier möchte der japanische Hersteller noch mehr Drittanbieter für die Entwicklungen für die neue Hybrid-Konsole begeistern und zudem für eine bessere Deckung der Nachfrage nach dem System sorgen.

Auch Nintendos Handheld 3DS soll weiterhin unterstützt und im kommenden Jahr ebenfalls mit neuen Spielen versorgt werden. Des Weitere kam Reggie auch auf den Mobile-Markt zu sprechen. Wie er erklärte, will Nintendo auch nächstes Jahr seinen Release-Rhythmus von zwei Mobile-Spielen pro Jahr beibehalten. Irgendwelche Ankündigungen machte der COO diesbezüglich allerdings nicht. Zum Schluss äußerte er sich noch über die Zusammenarbeit mit dem Universal Studio, mit dem Nintendo derzeit gemeinsam einen Vergnügungspark errichtet. Laut Reggie sei diese Zusammenarbeit für Nintendo sehr aufschlussreich und man würde dabei viel über Gebäudebau und die Technologien, die für einen solchen Park nötig sind, lernen.

Der erste Abschnitt des rund 323 Millionen Euro teuren Parks im japanischen Osaka soll im Jahre 2020 und somit pünktlich zu den Olympischen Spielen in Tokyo fertiggestellt werden. Es sind außerdem noch weitere Abschnitte in den USA (in Kalifornien und Florida) geplant.