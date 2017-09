Echo: Erstlingswerk ehemaliger Hitman-Entwickler veröffentlicht

PC PS4

In dem gestern veröffentlichten Launch-Trailer für Echo, den wir euch direkt unter dieser News verlinkt haben, wirkt das Spielfeld ein wenig wie die Szene aus einem beliebigen 3D Mark, angereichert mit Assets aus den Werken M. C. Eschers. Gut, vielleicht nicht ganz so detailliert wie in dem genannte Grafik-Benchmark, letztendlich soll das Spiel ja auch spielbar bleiben. Entwickelt wurde das Third-Person-Actionadventure mit Schleich-Shooter-Elementen von Ultra Ultra, einem jungen Studio aus der Hauptstadt Dänemarks, das sich aus ehemaligen Mitarbeitern der Hitman-Schmiede IO Interactive und Studenten der schwedischen Fachschule "The Game Assembly" zusammensetzt.

In Echo verkörpert ihr En. En ist ein Mädchen, dass "nach einem Jahrhundert des Stillstands" mit einem Raumschiff an ihrem Ziel andockt. Das Ziel ist ein alter Palast noch älterer und längst vergangener Zivilisationen. Ihr sollt mit En, unter Zuhilfenahme vorhandener Technologien, "Leben zurückbringen, das nicht verloren gegangen sein sollte". So weit, so genretypische Standardaufgabe. Der Kniff an dem Spiel ist, dass ihr euch selbst austricksen müsst und eigentlich euer schlimmster Feind seid. Denn kaum angekommen beginnt der Palast "Echos" von En zu produzieren. Diese Duplikate eures Alter Egos kopieren nicht nur euer Aussehen, sondern mimikrieren auch euer Verhalten und die Spielweise: Lauft durch die Gänge, die Echos werden es euch nachtun. Springt über Hindernisse – auch das werden sie lernen. Feuert eure Waffe ab und ... nun, dann werdet ihr euch in diesem Spiel wahrscheinlich ziemlich oft selbst umbringen.

Echo wurde am 19. September für den PC veröffentlicht und ist noch bis zum 26. September auf Steam und DRM-frei auf GOG (Partnerlink) mit einem 10-prozentigen Rabatt für 20,69 Euro zu haben. Eine Version für die Playstation 4 soll im Oktober nachgereicht werden.