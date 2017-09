TGS2017: Dynasty Warriors 9: Release 2018 im Westen // Neuer Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Von Koei Tecmo wurde im Rahmen von Sonys gestern abgehaltener Pressekonferenz zur Tokyo Game Show 2017 bekanntgegeben, dass Dynasty Warriors 9 in Japan und im Westen Anfang 2018 für die Playstation 4 erscheinen wird. Im Westen soll das Prügelspiel, das wieder vom Entwicklerstudio Omega Force stammt, zusätzlich für den PC und die Xbox One veröffentlicht werden.

Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer präsentiert, den wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden haben. Der Videoclip zeigt diverse Gameplay-Ausschnitte, Kampfszenen und einige der steuerbaren Helden aus dem kommenden Titel in Aktion. Im neuen Teil setzen die Entwickler erstmals auch auf Open-World-Elemente, um das Spielgeschehen zu bereichern. Frisches Bildmaterial in Form neuer Screenshots findet ihr zudem in unserer Galerie zum Spiel.

Sobald der konkrete Release-Termin für den neuesten Ableger der Dynasty Warriors-Serie feststeht, erfahrt ihr dies bei uns.