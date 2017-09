TGS2017: Zentraler Konflikt von Detroit - Become Human im neuen Trailer

PS4

Bereits vor dem offiziellen Start der Tokyo Game Show 2017 hat Sony einen neuen Trailer zu Quantic Dreams kommenden, interaktiven Thriller Detroit - Become Human (zur Preview im Rahmen der diesjährigen E3) veröffentlicht. Dieser behandelt das zentrale Thema des Spiels, einen Konflikt zwischen Menschen und den von ihnen geschaffen Androiden. In David Cages neuem Spiel wollen die künstlichen Wesen die selben Rechte für sich erkämpfen, welche ihre Erbauer eigentlich nur für sich selbst vorgesehen hatten. Ein Konflikt, wie ihn bereits Science-Fiction Autor Philip K. Dick in seinem dystopischen Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen? vor 50 Jahren beschrieben hat und der später von Ridley Scott unter dem Namen Blade Runner verfilmt wurde.

Das Video ist derzeit nur auf Japanisch verfügbar. Da es sich jedoch anscheinend um eine kompakte und flotter geschnittene Version des E3-Trailers vom Sommer dieses Jahres handelt ist dies nicht weiter dramatisch – wenn ihr den ausführlicheren Dialogen lauschen wollt, dann schaut ihr euch die lange E3-Version an. Detroit - Become Human soll voraussichtlich im nächsten Jahr exklusiv für die Playstation 4 erscheinen.