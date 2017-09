TGS2017: Neue Trailer und Gameplay-Videos im Überblick [Update]

PC XOne PS4

Mit dieser News geben wir euch an dieser Stelle dieses Jahr erstmals einen Überblick über die veröffentlichten Trailer und Gameplay-Videos zu den präsentierten Spielen auf der diesjährigen Tokyo Game Show 2017, die offiziell diesen Donnerstag, den 21. September, beginnt und am Sonntag, den 24. September, endet. Das von manchen Herstellern während der heute morgen stattgefundenen Sony-Pressekonferenz vorab veröffentlichte Videomaterial im Rahmen der japanischen Spielemesse findet ihr bereits heute nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge in der Übersicht aufgelistet.

Die Liste wird zeitnah mit neuen Spiel-Einträgen aktualisiert. Die Verlinkungen führen euch entweder auf eine GG-News zur TGS 2017 für das jeweilige Spiel, in unsere Trailer-Sektion oder direkt auf YouTube. Alle News zur Messe findet ihr auf unserer entsprechenden Eventseite.

Aufstellung (Aktualisierungs-Stand: 12.10 Uhr, 20.9.2017)

1. Detroit - Become Human: Cinematic-Trailer (2:20 Min.)

2. Dissidia Final Fantasy NT: Gameplay-Video (2:02 Min.)

3. Dragon's Crown Pro: Ankündigungs-Trailer (1:27 Min.)

4. Dynasty Warriors 9: Gameplay-Trailer (1:42 Min.)

5. Earth Defense Force - Iron Rain: Ankündigungs-Trailer (1:31 Min.)

6. Left Alive: Ankündigungs-Trailer (1:23 Min.)

7. Monster Hunter - World: Gameplay-Video (3:18 Min.)

8. Mysterious Fighting Game: Teaser-Trailer (0:51 Min.)

9. Shadow of the Colossus: Gameplay-Video (1:27 Min.)

10. Zone of the Enders - The 2nd Runner - Mars: Ankündigungs-Trailer (1:16 Min.)