Wolfenstein 2 - The New Colossus: "Nieder mit dem Regime"-Trailer da

Beliebt ist nicht bloß die Wolfenstein-Reihe, die am 27. Oktober mit Wolfenstein 2 - The New Colossus eine Fortsetzung erfahren wird, sondern auch die Trailer, die Publisher Bethesda zum Ego-Shooter veröffentlicht. Davon gibt es heute wieder einen neuen, der auch zahlreiche Ingame-Szenen aus Kämpfen gegen Panzerhunde und Nazi-Soldaten sowie aus verschiedenen Zwischensequenzen zeigt. Komplett auf Deutsch, versteht sich, denn hierzulande werden im Trailer natürlich auch die verfassungsfeindlichen Symbole der englischen Originalfassung durch andere Symbole ersetzt. Genau deshalb können wir auch den Original-Trailer hier nicht direkt verlinken. Aber wer im Netz sucht, der findet womöglich doch genau das, was er sehen will.

Wie kürzlich bekannt wurde, werden nicht bloß Spieler auf PC, PS4 und Xbox One Wolfenstein 2 spielen können. Auch Besitzer von Nintendos neuer Spielekonsole Switch werden mit Protagonist B.J. gegen die braunen Schergen in den Kampf ziehen können. Das wird allerdings erst irgendwann im kommenden Jahr passieren.