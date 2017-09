TGS2017: Zone of the Enders 2 - Remake für PS4 und PC angekündigt

PC PS4

Wie Konami jüngst auf der Sony-PK zur Tokyo Game Show 2017 bekanntgab, wird einer der technisch anspruchsvollsten PS2-Titel, Zone of the Enders - The 2nd Runner, im nächsten Jahr als Neuauflage für die PS4 und den PC erscheinen.

Das Remake, das den Titel "Zone of The Enders - The 2nd Runner - Mars" trägt, wird auf beiden Plattformen eine 4K-Auflösung samt HDR-Effekten bieten und zusätzlich PSVR sowie Steam VR unterstützen. Im Zuge der Ankündigung nutzte der Publisher die Möglichkeit, auf der Sony-Veranstaltung einen ersten Trailer zu präsentieren, der bewegte Bilder aus dem kommenden Third-Person-Shooter-Titel zeigt. Das besagte Video könnt ihr euch direkt unter der News zu Gemüte führen.

Der Release von Zone of The Enders - The 2nd Runner - Mars für PS4 und PC ist für das 2. Quartal 2018 vorgesehen.