Grim Dawn: Ashes of Malmouth im Oktober 2017, Trailer

Bereits seit August ist bekannt, dass das actionlastige Rollenspiel Grim Dawn (im Test: Note 8.0) noch in diesem Jahr mit Ashes of Malmouth eine weitere Erweiterung erhalten wird. Kürzlich hat Entwickler Crate Entertainment den Veröffentlichungstermin konkreter datiert. Demnach soll Ashes of Malmouth, die zweite kostenpflichtige Erweiterung des geistigen Erben zu Titan Quest, Ende Oktober erscheinen.

Für das Addon, zu dem ihr euch direkt unter dieser News einen Gameplay-Trailer anschauen könnt, versprechen die Macher unter anderem 60 neue Fähigkeiten, 40 neue Bosse und Mini-Bosse sowie eine komplett neue Heldenklasse. Das Grundspiel von Grim Dawn, das bereits vor einiger Zeit mit dem kostenpflichtigen Addon Crucible erweitert wurde, erschien im Februar 2016 für PC. Konsolenumsetzungen des Spiels sind aktuell nicht vorgesehen.