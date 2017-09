TGS2017: Release-Datum für Monster Hunter - World // Neuer Trailer

PC XOne PS4

Publisher Capcom hat heute morgen im Rahmen der Sony-PK zur anstehenden Tokyo Game Show 2017 das Release-Datum für Monster Hunter - World bekanntgegeben. Gleichzeitig wurde auf der Veranstaltung ein frischer Trailer vorgeführt, der neue Gameplay-Szenen aus dem kommenden Action-RPG-Titel zeigt, in dem ihr entweder alleine oder im Koop-Modus wieder auf Monsterjagd gehen könnt. Den besagten Videoclip mit einer Laufzeit von über drei Minuten haben wir für euch direkt unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt.

Monster Hunter - World erscheint am 26.1.2018 weltweit für Playstation 4 und Xbox One, die PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Neben der normalen Digital- und Retail-Version und einer Digital-Deluxe-Edition soll zudem auch eine umfangreiche Collector's Edition des Spiels in den Handel kommen.