Gewinnt ein SNES Mini und spielt pünktlich zum Release los

Mit dem Nintendo Classic Mini - Super Nintendo Entertainment System (im Ausgepackt-Video) erscheint am 29. September die Mini-Ausgabe des SNES inklusive 21 vorinstallierten Spielen. Wie beim NES Mini im letzten Jahr war der Ansturm auf die Vorbestellungen riesig, sodass die Kontingente zum Release-Datum zumindest im Online-Handel innerhalb kürzester Zeit wieder vergriffen waren. Wer bisher leer ausging, hat drei Möglichkeiten – und nein, eBay und andere Wiederverkaufsplattformen ziehen wir nicht in Betracht:

Ihr versucht euer Glück im lokalen Handel, oder... Ihr wartet auf die für 2018 versprochenen Nachlieferungen, oder... Ihr macht bei unserem SNES-Mini-Gewinnspiel mit und haltet es mit etwas Losglück schon am Releasetag in euren Händen.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns unterhalb dieser News in den Kommentaren verraten, auf welches der 21 enthaltenen Spiele ihr euch am meisten freut, und warum. Ein paar wenige Sätze inklusive Begründung reichen, um für die Teilnahme aufgenommen zu werden, ein lapidares "Super Mario World, bestes Spiel" ist uns aber zu wenig. Im Folgenden listen wir euch noch mal alle Titel des SNES Mini auf:

Contra 3 - The Alien Wars

Donkey Kong Country

Earthbound

Final Fantasy 3 (japanisch: FF 6)

F-Zero

Kirby's Fun Pack

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda - A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Starwing (Star Fox)

Star Fox 2

Street Fighter 2 Turbo - Hyper Fighting

Super Castlevania 4

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG - Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Für die Teilnahmeberechtigung müsst ihr zudem bei GamersGlobal registriert sein (zur Anmeldung) und eure Adresse in eurem Profil hinterlegt haben. Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. September um 23:59 Uhr, die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt am 27. September. Am 28. geben wir das Paket mit dem SNES Mini dann in die Post, sodass es einen Tag später schon eintreffen sollte (bei einem Versand ins Ausland würde es natürlich ein wenig länger dauern).

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!