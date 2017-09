TGS2017: Neue Spielszenen zu Shadow of the Colossus-Remake präsentiert

PS4

Auf der heute morgen stattgefundenen Playstation-Pressekonferenz im Vorfeld der Tokyo Game Show 2017 wurde ein brandneuer Trailer zu Shadow of the Colossus veröffentlicht, den ihr euch direkt unter diesen Newszeilen anschauen könnt. Ihr bekommt darin diverse Gameplay-Ausschnitte aus dem kommenden Action-Adventure präsentiert, das für die Playstation 4-Konsole erscheinen soll.

Bei Shadow of the Colossus handelt es sich nicht um ein Remaster des bereits 2006 für Playstation 2 veröffentlichten Klassikers von Fumito Ueda, sondern um ein vollständiges Remake, das neben der aufpolierten Optik auch eine überarbeitete Steuerung beinhaltet, die es euch erleichtern soll, gegen die turmhohen Gegner in den Kämpfen zu bestehen.

Bisher steht hinsichtlich des Releases nur das Jahr 2018 als grober Erscheinungszeitraum fest. Sobald ein konkreter Release-Termin bekannt wird, werden wir euch auf GamersGlobal informieren.