TGS2017: Jörg twittert von 9-10 Uhr von der Sony PK in Tokio // Live-Stream

Jörg ist müde. Aber Jörg sitzt dennoch heldenhaft und viel zu früh in der Shinagawa Intercity Hall, wo gleich, um 16:00 Uhr Ortszeit (9:00 in Deutschland) die 2017 Sony Press Conference in Japan starten wird.

Ihr könnt, sofern das Internet durchhält und der Übersetzer im Ohr funktioniert, ab 9:00 und bis etwa 10:00 deutscher Zeit auf unserem Twitter-Kanal nachlesen, was es so an womöglich West-Relevantem von Sony gibt. Fühlt euch eingeladen jedwede spannende Themen zu übernehmen und in News zu verwandeln. Oder ihr schaut parallel den Livestream an. Denn Jörg muss danach ins Hotel und die erste Galerie+ erstellen...