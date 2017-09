Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin: PC-Umsetzung möglich

PS3 DS

Mit Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) bringt Level-5 Anfang nächsten Jahres bekannterweise die Fortsetzung des 2013 erschienenen Rollenspiel Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) für PC und die PS4 auf den Markt. Da der Erstling seinerzeit nicht für den PC erschien, werden das Studio und der Publisher Namco Bandai Games seit der Ankündigung von den Fans auf eine mögliche nachträgliche Windows-Veröffentlichung des Vorgängers angesprochen. Wie der Serien-Director Akihiro Hino jetzt gegenüber den US-Kollegen von PCGamesN erklärte, wäre er durchaus an einer solchen Umsetzung interessiert.

„Ich würde mich freuen, wenn es dazu kommt, da wir diesbezüglich sehr viele Anfragen von den ganzen Ni-no-Kuni-Fans rund um die Welt erhalten haben“, so der Entwickler. Wie er allerdings auch gleich klarstellte, liege das letzte Wort darüber nicht bei den Entwicklern, sondern beim Rechteinhaber Namco Bandai Games. Ob dieser auf die Bitten der Fans eingeht, wird die Zukunft zeigen. Bisher hat der Publisher das Thema nicht kommentiert.