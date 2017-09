GG-Blitzaktion: Gewinnt 4x The Journey Down Chapter One und Two [beendet]

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit Chapter One und Two!Ihr habt Interesse am Point-and-Click-Adventure, dem am 21.9. erschienenen finalen Kapitel des Abenteuers des schwedischen Indie-Studios SkyGoblin? Das können wir gut verstehen, immerhin zählt die Reihe zu den besten Genre-Vertretern der letzten Jahre, und The Journey Down - Chapter Three (das ihr hier auf Steam erwerben könnt ) hat auf Kickstarter nicht grundlos recht mühelos sein Finanzierungsziel erreicht. Aber was ist mit den Kapiteln 1 und 2? Kein Problem, die könnt ihr haben, und zwar ganz umsonst!Gleich vier von euch, um genau zu sein. Denn genau diese Anzahl an Steamcodes für die ersten beiden Kapitel hat uns SkyGoblin exklusiv für euch für unsere heutige Blitzaktion zur Verfügung gestellt. Die geben euch natürlich "nur" einen umfassenden Vorgeschmack auf das, was euch in Chapter Three erwartet. Denn die stellt, und das meinen wir ganz humorlos, den Höhepunkt der Reihe dar. So oder so: Wenn ihr eines der Steamcode-Pakete für Episode 1 und 2 von The Journey Home gewinnen wollt, dann macht einfach bei unserer heutigen Blitzaktion mit. Hinterlasst zur Wahrung eurer Gewinnchance einfach einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen wollt.Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar lediglich bis zum Ende dieser Blitzaktion posten, also bis heute, Samstag, den 23. September um 23.59 Uhr. Ihr müsst den Kommentart zudem als registrierter GamersGlobal-User posten. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand des Steamkeys an die vier Gewinner erfolgt im Laufe des Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!