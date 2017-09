Call of Duty - WW2: Storytrailer zum Weltkriegs-Shooter veröffentlicht

PC XOne PS4

Activisions Shooter-Reihe ist nicht ohne Grund seit Jahren ein Millionenseller. Die Rückkehr zum Szenario des Zweiten Weltkriegs feuert das Interesse bei vielen Shooter-Freunden beim diesjährigen Serienteil, Call of Duty - WW2 (Preview), besonders an. Entwickler Sledgehammer Games, die sich die Entwicklung der Reihe seit einigen Jahren im jährlichen Wechsel mit Serienschöpfer Infinity Ward und Treyarch teilen, hat nun den offiziellen Storytrailer zu CoD - WW2 veröffentlicht, der euch einen Einblick in die Story des Spiels vermitteln soll.

Im Spiel kämpft ihr an verschiedenen Kriegsschauplätzen in Frankreich, Belgien und Deutschland in der Rolle des Infanteristen Ronald Daniels. Call of Duty - WW2 erscheint am 3. November dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One. Neben der Solokampagne umfasst das Spiel auch einen umfangreichen Mehrspieler- sowie eine neue Ausgabe des Zombie-Modus. Der Mehrspieler-Part wird dabei international identisch sein. Auch in der englischen Originalfassung werden also keine der hierzulande als verfassungsfeindlich eingestuften Symbole wie Hakenkreuze auftauchen.