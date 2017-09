Switchblade: Online-Fahrzeug-Shooter für PC & PS4 angekündigt / Beta

PC PS4

Der im britischen Liverpool ansässige Entwickler Lucid Games (ehemals Bizarre Creations) hat mit Switchblade einen neuen Free-to-play-Online-Fahrzeug-Shooter für PC (Steam) und die PS4 angekündigt. Wie der Studio-Creative Director Craig Howard auf dem offiziellen Playstation Blog verriet, will das Entwicklerteam, das uns in der Vergangenheit unter anderem das Rennspiel Blur (Testnote: 8.5) und das Arcade-Shoot-em-Up Geometry Wars 3 - Dimensions (Testnote: 7.0) brachte, mit dem neuen Titel das Fahrzeug-Actionspiel-Genre auf die nächste Stufe bringen.

In Switchblade stehen laut Howard rasante und actionreiche Vehikel-Kämpfe auf futuristischen Multiplayer-Karten im Vordergrund. Im Spiel treffen zwei Teams mit jeweils fünf Spielern aufeinander, wobei jeder Spieler sich vor dem Beginn einer Partie auf zwei Fahrzeuge festlegt, zwischen denen er dann in der Arena jederzeit hin und her wechseln kann. Die verschiedenen schwerbewaffneten Vehikel sollen im Kampf für unzählige taktische Möglichkeiten sorgen:

Jagt euren Gegner in einem flinken Kampffahrzeug und wechselt dann zu einem Hochleistungs-Kampfpanzer, um die gegnerische Basis anzugreifen, während eure Teamgefährten euch mit Heilung und Artillerie unterstützen.

Das Spiel wurde laut Howard vom Beginn an für den eSport ausgelegt. Jeder Spieler wird dabei als virtueller Charakter dargestellt. Ihr beginnt in der sogenannten „Halle der Meister”, in der ihr eure Charaktere anpassen, sowie eure Fähigkeiten durch freischaltbare „Tech Chips“ verbessern könnt. Von der Halle aus könnt ihr auch das Spiel fortsetzen oder einer Spiellobby betreten. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber ihr könnt euch jetzt für die Beta-Phase anmelden. Wann diese starten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Macher haben aber schon mal die Hardwaresystemvoraussetzungen für die PC-Version veröffentlicht. Diese sehen wie folgt aus:

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7,8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-7500

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 960

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 10 GB freien Speicher

Internet: Breitbandverbindung

Empfohlene Hardware: