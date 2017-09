Retrokompott Folge 48: Nerd meets Retrokompott

Folge 48 des Retrokompott-Podcasts ist erschienen. Patrick Becher und Robin Lösch laden zu einem vergleichsweise kurzen Ausflug in die Vergangenheit der Computerspiele ein. Das Herzstück der aktuellen Ausgabe ist ein Crossover mit Dominik Schönleben und Daniel Ziegener von Nerd meets you, in dem es um den Erhalt alter Software und Hardware geht. Originalhardware oder Emulation? Röhrenmonitor? Und gehören die alten Ladezeiten zum Originalerlebnis dazu?

Ein Interview entfällt in dieser Folge leider, da immer noch zu wenige Helfer an den Übersetzungen mitarbeiten. Der Talk mit dem ehemaligen Lucasarts-Angestellten Nummer vier, David Fox, wird voraussichtlich in vierzehn Tagen nachgereicht.

00.00.00 Einleitung

00.00.50 Vierzeiler

00.01.05 Titelmusik

00.02.23 Heute sind mit dabei

00.02.32 Retro Warm-up: Auf in eine neue Runde

00.33.07 Retro-Mail: Eure Stimme im Retrokompott

00.48.51 Retro-Facts: Das Thema "Crossover Nerd meets Retrokompott"

02.15.45 Pausenmusik

02.19.31 Retro Mysteries

02.20.35 Retro Mysteries: Quiz mit Marco

02.48.00 Retro Mysteries: Quiz mit Dominik

03.00.07 Retro Mysteries: Soundquiz

03.08.45 Retro Play: Was sollen wir spielen?

03.12.14 Pausenmusik

03.13.22 Retro Play: Das Resümee Vincent C64

03.24.46 Retro Talk: Michaels Klarstellung

03.34.47 Retro Talk: Phillipp Amiga (Teil 3)

03.43.04 Retro Talk: Kein Interview

03.49.34 Retro Today - Retro Gegenwart

04.08.14 Retro Credits - Kurz vor Schluß

04.14.39 Abspann

Die nächste Folge wird voraussichtlich am 29.9.2017 um 22.00 Uhr aufgezeichnet. Das Thema sind die Simulationen aus der Sim-Reihe von Maxis. Wegen der Größe der Reihe ist auch dieses Mal eine Teilung notwendig, so dass die zweite Hälfte vierzehn Tage später gesendet wird. Patron-Unterstützer können die bereits aufgezeichneten Themen bereits vorab hören.