Der GG-Chef macht sich auf den Weg nach Japan, um von der TGS und viel Drumherum aus Tokio zu berichten. Christoph und Benjamin sitzen allerdings nicht entspannt in der Unterhose und der Bierflasche in der Hand vor dem Fernseher, sondern arbeiten fleißig an eigenen Tests- und Previewberichten wie beispielsweise zu FIFA 18, Marvel vs. Capcom - Infinite oder schneiden die Stunde der Kritiker zu Dishonored - Der Tod des Outsiders mit Heinrich und Jörg.



Wie üblich erfahrt ihr in unserem Podcast auch, was wir zuletzt gespielt haben, im Thema der Woche beschäftigen wir uns diesmal mit dem prall mit Spielen gefüllten vierten Quartal. Was kommt da auf uns zu? Wer soll das alles spielen? Und vor allem: Welche der zwischen Oktober und Dezember erscheinenden Spiele sind unsere persönlichen Favoriten?

Alle Themen in der Übersicht:

00:20 Hallo und willkommen!

01:13 Zu den wirklich wichtigen Themen, die aktuelle Wochenvorschau mit Divinity - Original Sin 2 von Hagen, Marvel vs. Capcom - Infinite, SdK und Test zu Dishonored - Der Tod des Outsiders, Pokémon Tekken DX sowie eine Preview zu einem anderen Switch-Exklusivtitel.

03:43 Jörg ist auf dem Weg zur TGS, und schon bald starten seine Berichte aus Tokio.



04:13 Zum Thema der Woche: Proppenvolles Weihnachtsgeschäft - Wer soll das alles spielen und auf was freuen wir uns am meisten.



13:12 Was haben wir zuletzt gespielt? Benjamin hat viel gespielt, zu dem er noch nichts sagen kann.

13:48 Christoph muss da was bei Rayman Legends auf Switch richtigstellen.

15:13 Welat fragt, ob es irgendwann irgendwo noch mal einen GG-Rabatt geben könnte.

16:04 Was erwarten wir von Age of Empires 4 und den HD-Remakes der Vorgänger, fragt Nuwanda.

und den HD-Remakes der Vorgänger, fragt . 13:30 Tschüss bis zum nächsten Mal!

