Final Fantasy 15: Nächstes Spiel wieder Open-World? Zelda als Inspiration

PC XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Aktuell arbeitet das Team hinter Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) zwar nach wie vor an neuen Zusatzinhalten für das Action-Rollenspiel, ab dem kommenden Jahr wollen sich die Entwickler aber dann voll und ganz auf ihr nächstes Spiel fokussieren. Und wie der Director Hajime Tabata in einem Interview mit den Kollegen von Gamespot durchblicken ließ, könnte dieses wieder eine große, offene Welt haben. Ganz sicher war er sich zwar noch nicht, erklärte aber, dass man zumindest das Gefühl der Freiheit aus Final Fantasy 15 vermitteln möchte:

Aktuell ist es noch schwierig zu sagen, ob unser nächstes Spiel ganz auf das Open-World-Prinzip setzen wird. Ich denke aber, dass das allgemeine Spielgefühl, das die Spieler beim erkunden eines riesigen, offenen Gebietes haben, etwas sein wird, das wir definitiv auch in unserem nächsten Spiel vermitteln wollen.

Im Verlauf des Gesprächs äußerte sich Tabata auch zum Switch-exklusiven The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5), das viele Fans als ein perfektes Open-World-Spiel erachten. Wie er erklärte, habe er den Titel noch nicht selbst spielen können, da er noch nicht in der Lage war, eine Switch zu erwerben, die Reaktionen seiner Kollegen wären aber sehr positiv. Er möchte daher gerne eine ähnliche Erfahrung mit der Fachkenntnis des eigenen Teams kreieren: