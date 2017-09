Heliborne: Bestes Computerspiel bei den litauischen Game Awards 2017

PC Linux

Jetcat Games hat mit der Action-Simulation Heliborne den Preis für das beste litauische Computerspiel auf der GameOn 2017 gewonnen. Das Hubschrauberspiel konnte sich gegen das Physik-Rätselspiel Human Fall Flat von No Brakes Games und den Rätsel-Plattformer Scrap Garden von Flazm Interactive Entertainment durchsetzen. Die LT Game Awards werden seit 2015 von der litauischen Gaming Creators Association ausgerichtet und im Rahmen der GameOn Konferenz vergeben.

In Heliborne erlebt ihr als Pilot von modernen oder historischen Hubschraubern Kämpfe auf dynamischen Schlachtfeldern und müsst taktische Entscheidungen beim Unterstützen eurer verbündeten Truppen treffen. Dafür stehen euch Kampf-, Aufklärungs- und Transporthubschrauber in verschiedenen Konfigurationen zur Verfügung. Neben der Wahl zwischen einer einfachen oder einer anspruchsvollen Steuerung könnt ihr festlegen, entweder alleine oder mit anderen Spielern gegen die KI, oder in reinen PvP-Kämpfen gegeneinander anzutreten.

Heliborne ist aktuell noch als Early-Access-Version erhältlich. Mit dem nächsten, größeren Update ist geplant Heliborne offiziell zu veröffentlichen.