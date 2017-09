Dungeons 3: Neues Entwicklervideo stellt die Features des Spiels vor

PC XOne PS4 Linux MacOS

In knapp vier Wochen werden das Münchner Studio Realmforge und der Publisher Kalypso Media das Echtzeit-Strategiespiel Dungeons 3 für PC und Konsolen veröffentlichen. Anlässlich des nahenden Launchs haben die Entwickler auf YouTube ein neues Video online gestellt, das auf gewohnt charmante und humorvolle Weise die Features des Titels zusammenfasst.

Für Dungeon 3 versprechen die Macher unter anderem verbesserte Spielmechaniken, überarbeitete Steuerung, riesige, zufallsgenerierte Karten (inklusive der Oberwelt) und 20 Kampagne-Missionen zu liefern. Das komplette Video (in deutscher Sprache) könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Eine englische Version ist in den Quellenangaben verlinkt.

Dungeons 3 wird am 13. Oktober für PC, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen. Vorbesteller der PC-Version können aktuell bei Steam 15 Prozent des Kaufpreises sparen, den digitalen Soundtrack, den Thronsaal-Skin in Horde-Optik als Pre-Order-Boni abstauben und direkt in die laufende Beta einsteigen, die bis zum Release andauern wird. In der PC-exklusiven Testphase könnt ihr die ersten drei Kampagne-Missionen, eine Multiplayer-Karte, den Skirmish-Modus mit zufallsgenerierten Karten, sowie den neuen Koop-Modus auszuprobieren.