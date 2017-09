Dauntless: Open-Beta nach hinten verschoben

PC

Eigentlich plante Phoenix Labs die offene Beta zum kommenden Free-to-play Action-Rollenspiel Dauntless noch in diesem Jahr abzuhalten. Doch daraus wird nichts. Wie das Studio auf dem hauseigenen Blog bekannt gab, werden interessierte Spieler sich noch bis Anfang des kommenden Jahres gedulden müssen. Einen konkreten Termin verrieten die Macher nicht.

Grund für die Verschiebung ist das Feedback, das die Entwickler von den Spielern aus der aktuell laufenden geschlossenen Beta erhalten haben. Man glaube an die „wenn es fertig ist“ -Philosophie und möchte die zusätzliche Zeit dazu nutzen, die Verbesserungsvorschläge der Beta-Tester umzusetzen, das Spiel weiter zu verbessern und mit neuen Inhalten zu füllen, so dass die Fans in der offenen Beta eine insgesamt ausgereiftere Spielerfahrung bekommen.

„Für die Spieler, die sich bereits in der geschlossenen Beta befinden, bedeutet dies, dass sie sich auf weitere Updates freuen können und sehen werden, wie sich das Spiel, das sie spielen, spürbar durch ihr Feedback verbessert“, so die Entwickler weiter. Sobald Phoenix Labs einen konkreten Termin für die Open-Beta bekannt gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.