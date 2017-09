GG-Premium-Magazin 9/2017

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das Premium-Magazin 9/2017 herunterladen. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie üblich enthält das Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die doppelseitig abgebildeten „Fotos des Monats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet das „WortSpiel“.

Nachlesen könnt ihr im PDF alle Artikel, die wir im Vormonat veröffentlicht haben. Bei den Tests gehören dazu zum Beispiel Xcom 2: War of the Chosen, Uncharted: The Lost Legacy, Mario + Rabbids - Kingdom Battle, Matterfall und Life is Strange - Before the Storm, während Assassin’s Creed Origins, The Evil Within 2, Project Cars 2 und Detroit - Become Human in der Preview-Rubrik zu finden sind.

Informationen zum GG-Probeabo für 0,99 Euro findet ihr auf dieser Seite. Das GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen, die weiteren: