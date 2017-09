Wir sind spät dran und machen es daher kurz: In den heutigen Wochenend-Lesetipps geht es darum, bei Videospielen im Flow zu sein. Weitere Themen sind der Einfluss europäischer Architektur in modernen japanischen Titeln sowie die Tricks, die Game Designer anwenden, damit sich Spiele für euch fair anfühlen, auch wenn sie es zum Beispiel bei "cheatenden" KIs streng genommen nicht sind.

"Glücksmomente. Oder: Neues Spiel, neues Glück"

Videospielgeschichten.de am 6. September, Ferdinand Müller

Im ersten Artikel für heute geht es darum, was es heißt, im Flow zu sein und warum sich Computerspiele so gut dafür eignen: "Aus heutiger Sicht sind aber gerade Computerspiele prädestiniert für perfekte »Flow«-Erlebnisse. Denn wer sich mit einem „gutem“ Computerspiel beschäftigt, lässt sich ganz auf eine Sache ein, vergisst die Zeit, ist mit allen Sinnen dabei und ist doch – anders als beim Fernsehen – selbst aktiv. [...] Wer ganz in einer Tätigkeit aufgeht, sich selbst vergisst und vollkommen bei der Sache ist, empfindet eine konzentrierte Ruhe, Herzschlag und Atmung laufen ruhig und gleichmäßig, die Sache steht vollkommen im Zentrum des Bewusstseins."

"Europäische Architektur in japanischen Videospielen"

Ntower.de am 14. September, Max Kluge

Max Kluge von Ntower ist aufgefallen, dass japanische Entwickler in ihrem Spielwelten gerne europäisch anmutende Gebäude unterbringen, etwa die Kathedrale Anor Londo aus Dark Souls, die in Teilen an Notre-Dame de Paris angelehnt ist. Er hat auch einen Erklärungsansatz hierfür: "Im Endeffekt lässt sich dieses Phänomen auch bei uns betrachten. Alles, was uns nicht bekannt ist, was anders oder exotisch ist und uns den Eindruck von Abenteuer und ungeahnten Wundern vermittelt, wirkt anziehend. [...] Im Beispiel Japans sind es schließlich die Burgen und Schlösser des europäischen Mittelalters, die besonders exotisch und interessant wirken."

"Games aren’t always fair, the magic lies in making you think they are"

Polygon.com am 8. September, Jennifer Scheurle (Englisch)

Spieleentwicklerin Jennifer Scherle nennt in ihrem Gastbeitrag auf Polygon einige Tricks, die Designer anwenden, damit sich ihre Spiele für den Konsumenten fair, aber gleichzeitig herausgefordert führen. Zum Beispiel gibt es in Jump-and-runs leichte Anpassungen, damit ihr schwere Sprünge irgendwann meistern könnt. Warum überhaupt zu solchen Tricks gegriffen wird, erklärt sie wie folgt: "Die Mehrheit der Spieler fühlt sich betrogen, wenn sie eine 50%ige Chance zweimal hintereinander versiebt. Dieses Ergebnis ist mathematisch möglich, aber die meisten fühlen sich dann beim Spielen unfair behandelt. Sie erwarten bei einer Chance von 50% einmal zu gewinnen und einmal zu verlieren. Spiele mogeln oft bei den Zahlen, um sich den Ergebnissen, die ihr erwartet anzupassen." Der Artikel liest sich zugegebenermaßen ein bisschen so, als ob ein Magier seine Tricks verrät – eine Metapher, mit der Scheurle hier auch spielt.

Im heutigen Video: GTA als Lego-Spiel.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar!