Saints Row - The Third + weitere Last-Gen-Titel auf der XOne spielbar

PC 360 PS3

Microsoft hat seine Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsliste abermals um neue Last-Gen-Titel erweitert. Wie der Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb, alias „Major Nelson“ die Fans über seinen Twitter-Account in Kenntnis setzte, kann Volutions abgedrehtes Open-World-Action-Adventure Saints Row - The Third (Testnote: 8.0) ab sofort auf der Xbox One gespielt werden.

Darüber hinaus kommen vier weitere Titel auf die Liste. Dabei handelt es sich um Blue Isle Studios’ Survival-Horror-Adventure Slender - The Arrival, Asobo Studios’ Partyspiel Monopoly Deal, Konamis Arcade-Klassiker Super Contra, Chair Entertainments Unterwasser-Shooter Undertow und Segas-Arcade-Spiel Virtual-On. Letzteres ist allerdings nur in Japan erhältlich. Die aktualisierte Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen.