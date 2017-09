Call of Duty - WW2: Entwickler verrät Details zum Zombie-Modus

PC XOne PS4

Sledgehammer Games Senior Director Jon Horsley hat in einem Interview auf dem offiziellen Playstation Blog einige Details zum Zombie-Modus von Call of Duty - WW2 (Preview) verraten. Wie er erklärte, möchte das Team, das teilweise aus ehemaligen Dead-Space-Entwicklern besteht „die erschreckendste Zombie-Erfahrung“ abliefern, die man je geschaffen hat.

Im Zombie-Modus von Call of Duty - WW2 haben die Nazis in ihrem verzweifelten Versuch, die drohende Niederlage im Krieg noch irgendwie abzuwenden, eine eigene Zombie-Armee erschaffen. Das Spiel versetzt euch in ein ruhiges bayerisches Dorf in den späten Jahren des zweiten Weltkriegs. Ihr findet euch in einer grauenvollen Ecke der Siedlung voller fieser Laborräume, blutiger Abwasserkanäle, alter Grabstätten und dunkler Geheimnisse wieder. Am Spielprinzip hat sich nicht viel verändert. Ihr zieht nach wie vor mit anderen drei Spielern los und müsst euch gegen immer stärker werdende Wellen von Gegnern verteidigen. Dabei müsst ihr mit unterschiedlichen Gegnertypen (darunter brennende und rennende Zombies) rechnen und könnt die unmittelbare Umgebung im Spiel gegen eure Feinde und zu eurem Vorteil nutzen.

Die Entwickler versprechen verschiedene bekannte Upgrades, die sich „in einer neuen und spannenden Art“ in das Spiel einfügen sollen. Auch Hardcore-Spieler sollen durch neue Herausforderungen, Geheimnisse und versteckte Belohnungen auf ihre Kosten kommen. Das komplette Interview (in deutscher Sprache) könnt ihr unter dem Quellenlink durchlesen.