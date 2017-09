We Want You: Brettspieler-Galerie+ Community-Projekt sucht Mitstreiter

Das GamersGlobal-Community-Projekt DU: Brettspiel Spezial ist das analoge Schwester- beziehungsweise Bruderprojekt zur monatlich erscheinenden Galerie+ DU: Das spielen unsere User. Während ihr im bewährten Original des GG-Users ChrisL eine Zusammenschau der digitalen Spieleerfahrungen von Jörg Langers Userschaft hier auf GG erhaltet, geht es beim Brettspiel-Ableger, wie unschwer zu vermuten, um haptische Spiele. Und genau dafür suchen wir noch Unterstützung aus der Community.

Wenn ihr euch also auch zu den Gesellschaftsspielen hingezogen fühlt, viel oder auch wenig positive Erfahrung mit selbigen habt, oder gar vor dem Spielen einiger Titel dringend warnen wollt, so könnt ihr dies im illustrativen Galerie+ Format tun. In diesem Format könnt ihr ein bis drei Bilder eures Spiels beisteuern und diese mit individuellen Erfahrungen betexten. Die derzeit in Vorbereitung befindliche zweite Ausgabe wartet bereits mit Beiträgen zu Titeln wie Go, The 7th Continent, Terraforming Mars, Blackbeard - The Golden Age of Piracy oder Dominion in der GG-Matrix auf seine Veröffentlichung.

Anvisiert ist derzeit ein Veröffentlichungstermin gegen Anfang Oktober. Damit bleibt euch also noch der restliche September, um euch im entsprechenden Forenthread anzumelden und euren Text einzureichen. Vielleicht animiert euch diese News ja auch dazu, den ein oder anderen eingestaubten Brettspiel-Schatz aus dem Spieleregal zu holen und genau davon zu berichten. Ihr tragt damit ein Stück mehr dazu bei, die Vielfalt der Spielergemeinschaft hier auf GamersGlobal wiederzugeben. Wir freuen uns auf eure Beiträge.