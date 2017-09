Elite - Dangerous: Thargoiden kehren mit "The Return" zurück // Trailer und Releasedatum

PC XOne PS4 MacOS

Entwickler Frontier Developments hat zum kommenden Update 2.4 namens "The Return" ihrer Weltraum-Simulation Elite - Dangerous (im Test: Note 7.0) jüngst einen Cinematic-Trailer veröffentlicht, der euch die neue und tödliche Gefahr, die von den Thargoiden ausgeht, eindrucksvoll demonstriert. Den knapp dreiminütigen Videoclip, in dem die menschlichen Streitkräfte der Aegis unter der Leitung von Commander Mason experimentelle Waffen-Technologie gegen ein Thargoiden-Schiff einsetzen, findet ihr direkt im Anschluss an diese News.

Gleichzeitig wurde das Release-Datum der neuen Erweiterung, die Bestandteil der Horizons-Season ist, im offiziellen Elite-Forum bekanntgegeben. Noch in diesem Monat, genauer gesagt ab dem 26. September, wird das Update 2.4 zum Download bereitstehen. Dabei steht natürlich die außerirdische Rasse der Thargoiden, die David Braben bereits im ersten Elite auftauchen ließ, und die nun erneut ins Elite-Universum Einzug halten werden, primär im Fokus. So sollt ihr während der nächsten Monate mit dem Release zusätzlicher narrativer Story-Inhalte die Ereignisse rund um die Invasion der Thargoiden in der Galaxie miterleben und, laut Aussage der Entwickler, im Verbund mit anderen Spielern entscheidend mitprägen können.