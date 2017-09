Xbox: Intelligent-Delivery-Feature soll Zeit und Speicherplatz sparen

XOne

Microsoft hat mit „Intelligent Delivery“ ein neues Feature vorgestellt, mit dem die Download-Zeiten und der Speicherplatzverbrauch bei den zukünftigen Spielen drastisch reduziert werden können. So sollen die Spieleentwickler zukünftig ihre Inhalte in einzelne „Brocken“ aufteilen und entsprechen kennzeichnen, damit die Spieler vor dem Download oder der Installation eines Spiels ihre gewünschten Inhalte über ein Menü gezielt selbst auswählen können.

So wird es unter anderem Möglich sein, nur eine bestimmte Sprache zu installieren, oder auf 4K-Texturen zu verzichten, wenn kein entsprechendes TV-Gerät im Haus vorhanden ist. Auch ist über die Aufteilung von Spielinhalten die Rede. So soll es beispielsweise möglich sein, nur die Kampagne herunterzuladen und den Multiplayer-Modus oder einen eventuell vorhandenen Level-Editor wegzulassen. Bei den Retail-Versionen sollen die Spielinhalte zukünftig auch auf mehreren Blu-ray-Disks ausgeliefert werden können. So können die Entwickler auf Wusch beispielsweise die Kampagne auf die erste Disk pressen und den Multiplayer-Modus, sowie optionalen Dinge, wie zusätzliche Sprachen und den Editor auf dem zweiten Disk unterbringen.

Intelligent Delivery wird laut Microsoft ab sofort unterstützt. Ob sich das Feature etabliert, wird vor allem von den Entwicklerstudios abhängen, die für diesen Service zusätzlichen Aufwand betreiben müssen. Den kompletten Beitrag dazu findet ihr unter dem Quellenlink.