Spiele-Charts: Destiny 2 mit PSN-Rekord, Knack 2 nur auf Platz 4

Seit dem 6. September ist Bungies Action-MMO Destiny 2 (im Test) für PS4 und Xbox One im Handel und sicherte sich gleich mal die neue Spitzenposition in den deutschen Verkaufscharts. Das gilt nicht bloß insgesamt, sondern auch in den jeweiligen Plattform-Charts. Damit verdrängt Destiny 2 die Topplatzierten der Vorwoche, Uncharted: The Lost Legacy (im Test: Note 8.5) in den PS4-Charts beziehungsweise F1 2017 in den Xbox-One-Charts, auf Platz 2.

Besonders gut konnte sich Destiny 2 auf der PS4 verkaufen. Laut Activision knackte der Titel international den bisherigen Rekord bei den Verkäufen im PlayStation Store am ersten Verkaufstag. Konkrete Zahlen nennt der Publisher allerdings nicht und ebenfalls keine Details dazu, ob allein auf Deutschland bezogen der genannte Rekord ebenfalls erreicht wurde.

Dem in derselben Woche wie Destiny 2 erschienenen Knack 2 gelang es nicht, eine Spitzenposition in den Verkaufscharts zu erreichen. Rein auf die PS4-Rangliste bezogen schaffte es das Spiel von Mark Cerny lediglich auf Platz 4. Welches Spiel den dritten Platz erreichte, schlüsselt das Marktforschungsunternehmen GfK in seiner Mitteilung nicht auf.