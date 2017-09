Call of Duty - WW2: Termin für PC-Open-Beta und Systemanforderungen

PC XOne PS4

Dass die PC-Spieler mit einer Beta zu Call of Duty - WW2 (Preview) bedacht werden, hat der verantwortliche Entwickler Sledgehammer Games bereits im vergangenen Monat in einem Reddit-Post bestätigt. Nun reichte das Studio auch einen konkreten Starttermin dafür nach. Der geplante öffentliche Test wird demnach in genau zwei Wochen, am 29. September auf Steam beginnen und bis zum 2. Oktober 2017 andauern. Laut der Meldung soll es im Voraus noch eine Preload-Phase geben. Wann genau diese starten wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Passend zur Bekanntgabe des Beta-Termins wurden auch die Mindestanforderungen für die PC-Version genannt. Die empfohlenen Specs sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden, da sich diese laut dem Publisher nach der Testphase sich noch ändern können. Auch Details zu den Inhalten und Features der PC-Beta, sollen in Kürze nachgereicht werden :