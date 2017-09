Blackguards 2: Release des Taktik-RPGs für PS 4 und Xbox One

XOne PS4

Publisher Kalypso Media hat heute die Konsolenversionen von Das Schwarze Auge - Blackguards 2 (zum GG-Test) für Playstation 4 und Xbox One hierzulande offiziell veröffentlicht. Das Taktik-RPG, das in der Welt des Schwarzen Auges angesiedelt ist und sich lose des Regelwerks des bekannten deutschen Pen&Paper-Rollenspiels bedient, ist bereits Anfang 2015 für PC und MacOS erschienen. Nunmehr bekommen auch Konsolenbesitzer die Möglichkeit, den Titel als Digital- oder im Handel erhältliche Retail-Version für 39,99 Euro käuflich zu erwerben.

Den, anlässlich des Releases, veröffentlichten kurzen Teaser-Trailer zur Konsolenportierung könnt ihr euch unter dieser News ansehen. Dieser zeigt während der Laufzeit von einer halben Minute einige kurze Ausschnitte aus den taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die euch im zweiten Teil der Blackguards-Serie erwarten.

In Blackguards 2, das abermals von Entwickler Daedalic Entertainment stammt, schlüpft ihr in die Rolle der weiblichen Cassia, die den Kampf gegen ihren Gegenspieler, dem Sklavenhändler Marwan aufnimmt und neben der Unterstützung von Söldner-Truppen auch unter den bekannten Helden des ersten Teils nach weiteren, mächtigen Verbündeten sucht. Um den Einfluss von Marwan entscheidend zu schwächen, kämpft ihr gegen dessen Truppen um die Kontrolle von Städten. Die Schlachten finden erneut als - wie in der News bereits weiter oben erwähnt wurde - rundenbasierte Kämpfe statt, bei denen es auf die richtige Taktik ankommt und ihr eure Helden und zusätzliche Truppen nun grundsätzlich freier platzieren könnt. Auf der ebenfalls offeneren Strategiekarte bleibt es euch frei überlassen, welche Ortschaft ihr von Marwans Kontrolle als Nächstes befreien möchtet. Zudem ist es auch möglich, dass bereits befreite Städte angegriffen werden (ähnlich wie bei der Jagged Alliance-Serie) und somit ihr die Rolle des Verteidigers übernehmen müsst.