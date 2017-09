Fallout - New Vegas: Ursprünglich drei spielbare Rassen geplant

PC 360 PS3

Obisidians 2010er Fallout-Ableger New Vegas hätte ursprünglich Sin City heißen sollen. Das sagte Firmenchef Feargus Urquhart dem Eurogamer.net-Reporter Robert Purchese bei einem Studiobesuch. Er führte weiter aus, dass in dieser frühen Entwicklungsphase drei spielbare Rassen geplant waren: Menschen, Ghouls und Super-Mutanten.

Diese Idee wurde aufgrund von Problemen mit der Engine und einer Intervention von Publisher Bethesda verworfen, erklärte Urquhart:

Das Problem war nur die Engine... es hatte damit zu tun, wie die Waffen und Panzerungen funktionieren. Sie alle mit Ghouls und Super-Mutanten zum Funktionieren zu bringen wäre schlicht... – [Bethesda] meinte, es wäre schlicht ein Alptraum gewesen. Sie haben nicht "nein" gesagt, aber sie haben uns schon sehr unmissverständlich gesagt, dass wir das lieber nicht probieren sollten.

Urquhart äußerte sich auch zu der berüchtigten Metacritic-Klausel in ihrem Vertrag mit Bethesda. Zur Erinnerung: Hätte New Vegas eine Durchschnittswertung von 85 oder höher bekommen, wäre eine Bonuszahlung fällig gewesen. Jedoch landete das Spiel genau bei 84. Diese Vereinbarung war vom Publisher vorgeschlagen worden, so der Studiochef. Weiter führte er aus:

Was soll ich sagen? Wir haben den Vertrag unterschrieben und er war sehr klar formuliert. Wir waren nah dran, aber wir haben [die 85] nun einmal nicht erreicht. [...] [Als Entwickler] kontrollierst du weder das Testen, noch die Vermarktung oder wann das Spiel ausgeliefert wird. Das soll – und es ist mir sehr wichtig, das zu sagen – in keinster Weise eine Ausrede sein. Es geht mir mehr darum, zu sagen: Wenn Publisher finanzielle Vereinbarungen anhand von Dingen wie Metacritic-Wertungen beeinflussen wollen, dann haben sie auch einen Anteil daran. [...] Aber es stand in dem Vertrag und es ist, was es ist. Wir haben es nicht dort rein geschrieben und ich bin auch nicht traurig deswegen.

Zumindest im GamersGlobal-Test konnte Fallout - New Vegas besser abschneiden und eine 9.0 kassieren.