Telltale Games: Ehemaliger Zynga-Manager Hawley wird CEO

Telltale Games gab heute die Ernennung ihres neuen Geschäftsführers Pete Hawley bekannt. Er wird seinen Job am kommenden Montag antreten. Damit übernimmt er die Nachfolge von Kevin Bruner, der seinen Posten im März geräumt hatte (Telltale-CEO Kevin Bruner tritt zurück). Interimsmäßig hatte Telltales Mitbegründer Dan Connors als CEO fungiert. Er wird dem Studio als Berater erhalten bleiben.

Hawley war zuvor als Vizepräsident und General Manager von Farmville-Hersteller Zynga tätig. Von 2005 bis 2008 arbeitete er als Executive Producer bei Criterion Games, bevor er in die Produktentwicklung von Electronic Arts wechselte. Hawley war Mitbegründer des AR-Entwicklerstudios Red Robot Labs, das sich um den Auftrag für Pokémon Go beworben hatte. Jedoch bekam letztendlich Niantic Labs den Zuschlag.

Über seinen geplanten Kurs sagte Hawley den Kollegen von Venturebeat:

Es wäre ein großer Fehler, herzugehen und die Dinge, die gut laufen, abzureißen oder stark zu verändern. Ich habe Respekt vor den Teams und der Arbeit von Dan und Kevin. Es ist eine freundschaftliche Übergabe des Zepters.

Momentan arbeitet Telltale unter anderem an ihren Adventure-Umsetzungen von Guardians of the Galaxy und der zweiten Staffel von The Wolf Among Us. Die Arbeiten an neuen Game of Thrones-Episoden wurden jedoch unterbrochen, wie das Studio vor wenigen Tagen mitteilte (Game of Thrones: Staffel 2 liegt laut Telltale vorerst auf Eis).